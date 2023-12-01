07:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Главную городскую ёлку в Иркутске зажгут 1 декабря
Мероприятие проведут с участием Деда Мороза.
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Монтаж и украшение новогодней ёлки завершили в сквере имени Кирова в Иркутске. Сегодня, 1 декабря, в 17.30 на ней включат гирлянды. Мероприятие (0+) пройдет с участием Деда Мороза. Трансляция (0+) состоится в прямом эфире радио мСм. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В настоящий момент специалисты на главной площади города продолжают установку купола для радиостудии в чаше фонтана. Вокруг него зальют каток. Работы осуществляют в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды» (0+).
А вот в 13.00 2 декабря в сквере имени Кирова стартует масштабный конкурс-фестиваль «Иркутский алфавит» (0+). Участниками станут 11 команд из разных городов России. За неделю они создадут изо льда 33 буквы.