08:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Хабаровский должник по алиментам скрывался в сарае
Мужчина накопил более 700 тысяч рублей долга перед детьми.
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Житель Хабаровска накопил задолженность по алиментам перед своими детьми более 700 тысяч рублей. После того, как судебные приставы поехали по адресу регистрации мужчины, выяснилось, что он там не проживает.
— Должника объявили в розыск. Опираясь на информацию, полученную от его знакомых, выяснили предполагаемое местонахождение. После проверки указанного адреса мужчину обнаружили в сарае на территории частного дома, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Несмотря на утверждения о том, что у него нет детей, должник был доставлен в отделение судебных приставов. Был составлен протокол об административном правонарушении. Если мужчина не начнет выплачивать алименты своим детям, ему грозит уголовная ответственность.