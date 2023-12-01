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08:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровский должник по алиментам скрывался в сарае

Мужчина накопил более 700 тысяч рублей долга перед детьми.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска накопил задолженность по алиментам перед своими детьми более 700 тысяч рублей. После того, как судебные приставы поехали по адресу регистрации мужчины, выяснилось, что он там не проживает.

— Должника объявили в розыск. Опираясь на информацию, полученную от его знакомых, выяснили предполагаемое местонахождение. После проверки указанного адреса мужчину обнаружили в сарае на территории частного дома, — рассказали в ГУ ФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несмотря на утверждения о том, что у него нет детей, должник был доставлен в отделение судебных приставов. Был составлен протокол об административном правонарушении. Если мужчина не начнет выплачивать алименты своим детям, ему грозит уголовная ответственность.

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