08:42 (мск), источник: Newslab.ru
На красноярской набережной откроется арт-галерея ёлок из фанеры
Выставку елок откроют к Новому году на левобережной набережной в Красноярске.
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На красноярской набережной появится галерея арт-елок. Об этом сообщили в мэрии.
16 елок из фанеры сейчас готовят в одной из мастерских города, на набережной 12 из них выставят 22 декабря, еще четыре появятся в разных частях города.
Вместо новогодних игрушек инсталляции украсит свободная интерпретация картин всемирно известных художников. Горожане увидят ёлки по мотивам работ Сальвадора Дали, Клода Моне, Винсента ван Гога, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Густава Климта в творческом исполнении красноярских живописцев. На каждом арт-объекте будет изображено 2−3 картины одного художника и краткая информация о его жизни и творчестве.
«Особенность конструкции ёлок в том, что смотреть на них нужно под прямым углом и с расстояния пяти-шести метров, постепенно приближаясь. На наш взгляд, это самая оптимальная форма, ведь с такой ёлкой можно легко сфотографироваться. А если обойти её по кругу, то можно увидеть и другие работы автора», — рассказала художник Мария Волчкова.
На создание каждой елки понадобится несколько метров светодиодной лента, 1,-2 листа фанеры. Каждый покроют лаком, чтобы уберечь от снега.