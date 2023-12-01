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08:42 (мск), источник: Newslab.ru

На красноярской набережной откроется арт-галерея ёлок из фанеры

Выставку елок откроют к Новому году на левобережной набережной в Красноярске.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На красноярской набережной появится галерея арт-елок. Об этом сообщили в мэрии.

16 елок из фанеры сейчас готовят в одной из мастерских города, на набережной 12 из них выставят 22 декабря, еще четыре появятся в разных частях города.

​Вместо новогодних игрушек инсталляции украсит свободная интерпретация картин всемирно известных художников. Горожане увидят ёлки по мотивам работ Сальвадора Дали, Клода Моне, Винсента ван Гога, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина, Густава Климта в творческом исполнении красноярских живописцев. На каждом арт-объекте будет изображено 2−3 картины одного художника и краткая информация о его жизни и творчестве.

«Особенность конструкции ёлок в том, что смотреть на них нужно под прямым углом и с расстояния пяти-шести метров, постепенно приближаясь. На наш взгляд, это самая оптимальная форма, ведь с такой ёлкой можно легко сфотографироваться. А если обойти её по кругу, то можно увидеть и другие работы автора», — рассказала художник Мария Волчкова.

На создание каждой елки понадобится несколько метров светодиодной лента, 1,-2 листа фанеры. Каждый покроют лаком, чтобы уберечь от снега.

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