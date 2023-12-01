08:00 (мск), источник: АиФ Кузбасc
На Дальнем Востоке в порту «Суходол» отгрузили первую партию угля
Специализированный угольный терминал пока находится в режиме пуско-наладочных работ.
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Как сообщает Андрей Панов, замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу, в новом терминале «Суходол» на Дальнем Востоке отгрузили первую партию кузбасского угля. Пока специализированный угольный терминал работает в пуско-наладочном режиме.
«Всего на борт погрузили 44 тыс. тонн высококачественного кузбасского угля. Погрузка первого судна прошла без сбоев, подтвердив готовность терминала к выходу на полную мощность первого этапа. Развитие дальневосточных морских портов и прилегающей транспортной инфраструктуры — одна из ключевых задач», — пишет чиновник.
На первом этапе, как говорит заместитель, мощность составит 2 млн тонн угля в год. Для выхода на плановые показатели может потребоваться до двух лет. В дальнейшем терминал увеличит объёмы до 20 млн тонн угля в год.