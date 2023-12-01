08:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz
Как отдохнут казахстанцы в декабре
Судя по календарю становится понятно, что в декабре нас ждет 11 дней отдыха, передает ИА «NewTimes.kz».
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Государственный праздник День Независимости 16 декабря выпадает на субботний день. Из этого исходит то, что появляется дополнительный выходной в понедельник. Суммарно на День независимости у нас будет три дня отдыха — 16,17 и 18 декабря.
Предновогодние будни выпадают