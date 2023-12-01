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08:46 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Как отдохнут казахстанцы в декабре

Судя по календарю становится понятно, что в декабре нас ждет 11 дней отдыха, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Государственный праздник День Независимости 16 декабря выпадает на субботний день. Из этого исходит то, что появляется дополнительный выходной в понедельник. Суммарно на День независимости у нас будет три дня отдыха — 16,17 и 18 декабря.

Предновогодние будни выпадают 30—31 декабря, как и День Независимости, приходятся на субботу и воскресенье. Поэтому в этом году казахстанцы фактически на Новый год отдохнут 4 дня — 30, 31 декабря 2023 года и 1, 2 января 2024 года.

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