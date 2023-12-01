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08:38 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярском крае мужчины болеют ВИЧ-инфекцией чаще женщин

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: Freepik

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, поэтому в Роспотребнадзоре рассказали о том, как передается болезнь в Красноярском крае, и кто ей болеет чаще.

Так, ВИЧ-инфекция чаще всего передается при употреблении жидких запрещенных веществ через уколы, а также при половом акте гетеросексуальных пар. Доля таких случаев составляет более 82%.

Чаще всего болеют представители мужского пола в Красноярском крае, но и женщины подвержены заражению.

Заболеваемость коснулась всех районов края — Красноярска, Норильска, Ачинска, Канска, Лесосибирска и Минусинска.

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