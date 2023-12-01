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08:43 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Поздоровайся с метро. В столичной подземке запустили новый способ оплаты через сканирование ладони

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ташкентский метрополитен сделал еще один шаг в будущее, внедрив новый способ оплаты. Теперь, чтобы попасть в метро, не нужно стоять в очереди за билетом, копаться в карманах в поисках карты или ждать загрузки приложения, достаточно просто поздороваться, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Проект Palm ID, запущенный в столичной подземке, предоставляет возможность оплатить проезд в метро через идентификацию личности с помощью сканирования ладони. Инновационное решение является совместной разработкой Uzinfocom и ATTO.

Для проведения оплаты нужно поместить ладонь над сканером, после идентификации пользователя система автоматически спишет деньги за проезд. Отметим, что сейчас оплата таким необычным способом производится в тестовом режиме. Устройства, считывающие биометрические данные, установлены пока только на станции «Дружба народов».

Для пользования новой услугой, необходимо пройти единоразовую регистрацию и ввести свои личные данные через программу. Это можно сделать в вестибюле станции метро. Процесс довольно прост и занимает считанные минуты. При этом пользователи могут быть спокойны за сохранность личных данных и средств: безопасность — важный аспект биометрической системы, утверждают в Uzinfocom.

Напомним, что в сентябре в ташкентском метро началось тестирование системы Face ID — оплаты по лицу.

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