Поздоровайся с метро. В столичной подземке запустили новый способ оплаты через сканирование ладони

Проект Palm ID, запущенный в столичной подземке, предоставляет возможность оплатить проезд в метро через идентификацию личности с помощью сканирования ладони. Инновационное решение является совместной разработкой Uzinfocom и ATTO.
Для проведения оплаты нужно поместить ладонь над сканером, после идентификации пользователя система автоматически спишет деньги за проезд. Отметим, что сейчас оплата таким необычным способом производится в тестовом режиме. Устройства, считывающие биометрические данные, установлены пока только на станции «Дружба народов».
Для пользования новой услугой, необходимо пройти единоразовую регистрацию и ввести свои личные данные через программу. Это можно сделать в вестибюле станции метро. Процесс довольно прост и занимает считанные минуты. При этом пользователи могут быть спокойны за сохранность личных данных и средств: безопасность — важный аспект биометрической системы, утверждают в Uzinfocom.
Напомним, что в сентябре в ташкентском метро началось тестирование системы Face ID — оплаты по лицу.