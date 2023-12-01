08:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбассовцы могут платить за ЖКХ и решать проблемы в одном месте
Кемеровская область стала вторым пилотным регионом, где запустили «Госуслуги. Дом».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Кузбасс стал вторым регионом, где запустили мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Оно позволяет собственникам многоквартирных домов решать проблемы ЖКХ и оплачивать «коммуналку» дистанционно в одном месте.
Заместитель министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Светлана Зубова рассказала, что приложение — зеркальное отражение ГИС ЖКХ. Если вы зарегистрированы в ГИС, то из мобильного приложения все данные счётчиков перейдут туда. Авторизация проходит через Госуслуги.
К концу года в приложении будет доступен весь функционал, а именно: передача показаний приборов учёта, возможность оставить заявку в УК или РЭУ о любой проблеме, возможность организовать голосование жильцов. Также можно будет посмотреть всю информацию о капремонте и тратах ресурсников на ваш дом.
Пока к системе подключилось около 10 тыс кемеровчан. Скачивать приложение могут жители МКД из любого города Кузбасса и управлять вопросами ЖКХ через одно «окно». Ещё можно оплачивать «коммуналку» через приложение Сбербанка, через личный кабинет в своей управляющей компании, ГИС ЖКХ и другое.