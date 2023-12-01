08:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Прошедшая осень в Перми стала самой теплой за последние 100 лет
Пермские синоптики подвели итоги погодных аномалий осени 2023 года.
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Осень 2023 года в Перми стала самой теплой за последние 100 лет, начиная с 1923 года. Средняя температура воздуха составила +5,3 градуса. Этот показатель превысил на 2,5 градуса современную климатическую норму и на 3,5 градуса за весь период метеорологических наблюдений.
Специалисты ГИС центра ПГНИУ выделили четыре мощных волны тепла осенью 2023 года: с 15 сентября по 8 октября, 15 и16 октября, с 1 по 16 ноября, с 25 по 30 ноября.
Сентябрь и ноябрь стали аномально теплыми, отклонение температуры воздуха от нормы составило 3−4 градуса. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону понижения состоялся только 17 ноября — это на три недели позже нормы.
В ноябре на территории Пермского края прошли долгожданные обильные осадки. В Оханске за месяц выпало рекордные 100 мм осадков. Последний месяц осени в Перми стал самым влажным с 2002 года — 84 мм осадков. Высота снежного покрова к концу ноября в южной части Пермского края достигла 30−36 см, что оказалось значительно больше нормы для этого периода.