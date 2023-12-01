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08:47 (мск), источник: Ura.ru

В Перми на «Почте России» установили ящик для писем Деду Морозу

В Перми в отделении «Почты России» на ул. Ленина установили специальный почтовый ящик для отправки писем Деду Морозу. Письма волшебнику можно отправить с 1 по 31 декабря.

Источник: Freepik

«В отделении “Почты России” на ул. Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание попало к главному новогоднему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, “Дом Деда Мороза”», — рассказали в пресс-службе компании.

Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и национальным коллегам Деда Мороза. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.

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