В Перми на «Почте России» установили ящик для писем Деду Морозу

«В отделении “Почты России” на ул. Ленина, 28 установлен ящик для писем Деду Морозу. Чтобы послание попало к главному новогоднему волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, “Дом Деда Мороза”», — рассказали в пресс-службе компании.
Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и национальным коллегам Деда Мороза. Посланий от мечтателей ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн.