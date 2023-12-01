09:21 (мск), источник: Нижегородская правда
Снег и похолодание ожидают нижегородцев в первые выходные декабря
Столбики термометров опустятся до −6…-8 градусов.
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Снег и похолодание ожидают нижегородцев в первые выходные декабря. Данными метеонаблюдений делятся аналитики сервиса Яндекс Погода.
В субботу, 2 декабря, в Нижнем Новгороде пройдет небольшой снег. Температура воздуха достигнет −6 градусов при порывах ветра в 2−3 метра в секунду.
Снегопад продолжится и в воскресенье, 3 декабря. Столбики термометров опустятся до −8 градусов.