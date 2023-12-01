09:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег с дождем и оттепель ожидаются в первые выходные зимы в Воронежской области
В предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, синоптики прогнозируют в Воронежской области температурные качели.
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Их сформируют западные циклоны. В результате жители региона будет наблюдать то снег, то дождь.
Итак, в субботу, 2 декабря, ночью будет морозно до −4 градусов. Мокрый снег, начавшийся днем в пятницу, продолжится. Днем в районах области потеплеет. Местами температура воздуха поднимется до +3. В связи с этим пойдет дождь. А вот в Воронеже будет от 0 до −2.
В ночь на воскресенье снова ударит мороз до −5 градусов и пойдет снег. Днем в областном центре будет +2, по области — до +5. Ожидается дождь с мокрым снегом.