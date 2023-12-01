Когда откроется Соборная мечеть в Симферополе

«Служба там будет проведена, предварительно, 8 декабря. С датой открытия определимся до первой службы, определим формат, наметим план и скажем, когда это состоится и в каком виде», — сказал глава РК.
По словам Аксенова, открытие мечети пройдет на достойном уровне, на мероприятие планируется пригласить священнослужителей из различных субъектов РФ. Руководитель региона напомнил, что Соборная мечеть строится при поддержке президента России Владимира Путина. Также под патронатом главы государства находилось возведение Кафедрального собора Александра Невского в столице Крыма.
«И мечеть, и собор являются украшением российского Крыма, а также символом межрелигиозного и межнационального согласия на полуострове», — подчеркнул глава республики.
Соборная мечеть возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Она включает основное здание размером 37×37 метров с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), а также четыре минарета высотой 50 метров каждый. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих. Также в проекте- административное здание, здание гостиницы для паломников и автопарковка. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году.
Кафедральный собор святого благоверного великого князя Александра Невского — главный православный храм Симферополя. Составляет единый архитектурный ансамбль со сквером Победы. Его строительство началось в 1823 году. В 1930 году храм взорвали в отместку Крыму за сопротивление советской власти. Заново начали строить собор лишь в 2003 году. Завершить строительство православного храма удалось только после воссоединения Крыма с Россией. Работы проходили под патронатом президента страны Владимира Путина. В апреле 2019 года собор открыли для верующих.