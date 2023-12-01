09:10 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Уборщица из Анжеро-Судженска пыталась поджечь военкомат — SHOT
Женщину обманули по традиционной схеме и заставили пойти на преступление.
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По информации SHOT, 40-летняя уборщица из Анжеро-Судженска пыталась поджечь военкомат на ул. Прокопьевской. Её обманули по стандартной схеме мошенники.
Как пишут журналисты, женщина метнула в здание литровую стеклянную банку с зажигательной смесью. Стекло разбилось, но пожара не произошло. Охранник задержал нарушительницу и передал правоохранителям.
Весь ноябрь жительнице города звонили люди, которые представлялись сотрудниками банка и предупреждали о том, что кто-то хочет украсить её деньги. Уборщица взяла кредит 700 тысяч и отправила на «безопасные» счета. Затем ей сказали, что для уничтожения мошенников и кредитных документов необходимо поджечь военкомат.
В результате возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.