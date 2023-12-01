09:39 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz
Сильные осадки и похолодание пообещали в ближайшие дни в Казахстане
Зима вступила в свои права в Казахстане — в ближайшие дни,
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В этот период под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки (дождь, снег). 3 декабря на северо-западе и севере,
К началу недели ожидается вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, которое вызовет резкое понижение температуры на большей части Казахстана, предупредили синоптики. На северо-западе и севере в ночные часы ожидается понижение до −7…-21 градуса, а в центре и на востоке республики до −5…-15 градусов. В южных регионах прогнозируется незначительное понижение до 0…-5 градусов. На днях специалисты метеослужбы поделились, что на большей части Казахстана снег выпадет до 10 декабря, а в южных регионах страны — во второй половине месяца.
Также в «Казгидромете» рассказали, каким будет декабрь в Алматы — в течение месяца на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды.
Ранее синоптики подчеркивали, что осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001−2002 годов. Как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет.