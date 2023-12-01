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09:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовцам покажут шоу, завоевавшее главную цирковую награду мира

Заслуженные цирковые артисты представят шоу на основе номеров, которые покорили Княжеский дом Монако.

Кузбассовцам впервые покажут шоу «Бурлеск», которое завоевало «Золотого клоуна» Монте-Карло на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако — это главная цирковая награда мира. Представят его с 16 декабря по 14 января в Кемеровском цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе и Российская государственная цирковая компания.

Номера артисты создавали на основе тех, что покорили Княженский дом Монако. Кемеровчане и гости города увидят не только лучших цирковых исполнителей, но и русскую кадриль с участием дрессированных медведей. На арене выступят пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, лемуры вариикатта, дикобразы, гиббоны, зебры, а в финале из-под купола цирка обещают номер воздушных гимнастов под дождём.

Также артисты покажут групповую трансформацию «Фаберже» (в основе лежит тема известных ювелирных украшений), который и покорил судей в Монте-Карло. Традиционно кузбассовцев поздравят Дед Мороз со Снегурочкой.

К Новому году в Кузбассе откроется резиденция Деда Мороза (в Кемерове и в «Томской писанице»). Обо всех развлечениях перед и после праздников можно узнать в местных визит-центрах.

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