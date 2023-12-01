09:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбассовцам покажут шоу, завоевавшее главную цирковую награду мира
Заслуженные цирковые артисты представят шоу на основе номеров, которые покорили Княжеский дом Монако.
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Кузбассовцам впервые покажут шоу «Бурлеск», которое завоевало «Золотого клоуна» Монте-Карло на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако — это главная цирковая награда мира. Представят его с 16 декабря по 14 января в Кемеровском цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе и Российская государственная цирковая компания.
Номера артисты создавали на основе тех, что покорили Княженский дом Монако. Кемеровчане и гости города увидят не только лучших цирковых исполнителей, но и русскую кадриль с участием дрессированных медведей. На арене выступят пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, лемуры вариикатта, дикобразы, гиббоны, зебры, а в финале из-под купола цирка обещают номер воздушных гимнастов под дождём.
Также артисты покажут групповую трансформацию «Фаберже» (в основе лежит тема известных ювелирных украшений), который и покорил судей в Монте-Карло. Традиционно кузбассовцев поздравят Дед Мороз со Снегурочкой.
К Новому году в Кузбассе откроется резиденция Деда Мороза (в Кемерове и в «Томской писанице»). Обо всех развлечениях перед и после праздников можно узнать в местных визит-центрах.