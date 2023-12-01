10:13 (мск), источник: Om1.ru
Новосибирскую область завалит снегом в декабре
Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в декабре.
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Избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В число регионов, которые скоро завалит снегом, вошла Новосибирская область.
Научный руководитель Гидрометцентра также подчеркнул большую вероятность обилия снежных осадков и в соседних Омской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Тыве и Хакасии.
При этом, несмотря на обилие осадков, декабрь в Сибири обещает быть аномально тёплым.