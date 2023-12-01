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10:13 (мск), источник: Om1.ru

Новосибирскую область завалит снегом в декабре

Синоптик Вильфанд рассказал о погоде в декабре.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 3 м/с 74% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Om1.ru

Избыток осадков в декабре ожидается в 26 регионах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В число регионов, которые скоро завалит снегом, вошла Новосибирская область.

Научный руководитель Гидрометцентра также подчеркнул большую вероятность обилия снежных осадков и в соседних Омской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском краях, а также в Тыве и Хакасии.

При этом, несмотря на обилие осадков, декабрь в Сибири обещает быть аномально тёплым.

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