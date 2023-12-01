10:15 (мск), источник: Om1.ru
Фестиваль снежных баб пройдёт в Новосибирске в начале 2024 года
Съедутся профессионалы и любители.
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В Новосибирске в праке «Арена» с 4 по 8 января пройдёт фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб». Как сообщила на пресс-конференции ТАСС 1 декабря руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян, изготовить скульптуры приедут профессиональные резчики.
«Всегда был фестиваль снежных скульптур, то в Первомайском сквере, потом он переехал в Центральный парк. В этом году он впервые будет проходить в парке “Арена”. Приедут профессиональные резчики, которые на тему “Новосибирск — родина снежных баб” выпилят снежные скульптуры. До 3 января мы будем забивать специальные штуку, из которых дальше резчики будут делать волшебство. Надеемся, что от 10 до 12 скульптур к 8 января вырастут в парке “Арена”, чтобы горожане могли в течении января на них любоваться», — отметила Ирина Саркисян.
В этом же парке 5 и 6 января пройдёт конкурс снежных скульптур уже для горожан. Туда приглашают взрослые и детские команды. Как стать участником расскажут позднее. Помимо этого, для любителей также организуют общую лепку из снега.
«8 января в парке “Арена” пройдёт фестиваль снежных баб для всех желающих горожан, это когда семьи приходят и лепят снежных баб у кого как получится. В начале января снег лепится так себе, поэтому снежные бабы очень характерные будут, это очень весело и мило», — добавила руководитель творческих программ.
8 января подведут итоги профессионального конкурса и завершат фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб».