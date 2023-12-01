10:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Обстановка на Крымском мосту 1 декабря 2023 года: дорога свободна со стороны Керчи и Тамани
Пробок на подъездах к Крымскому мосту 1 декабря не зафиксировано.
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Утром 1 декабря проехать по Крымскому мосту можно без затруднений. Дорога свободна как со стороны Краснодарского края, так и со стороны республики Крым.
«В 9:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — сообщили в оперативном канале информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Накануне дорога была также полостью свободна. Заторов и перекрытий моста не фиксировалось более суток.
Напомним, Крымский мост полностью восстановили на 18 дней раньше запланированного срока. 14 октября открыли все четыре дорожные полосы для движения автомобилей.
Ремонт моста был связан с атакой украинских надводных беспилотников в ночь на 17 июля 2023. В результате этого погибла семья из Белгородской области, только 14-летней дочери удалось выжить.
Обстановка на Керченской паромной переправе 1 декабря 2023 года
На Керченской паромной переправе 1 декабря действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра 13−18 метров в секунду. Местами порывы достигают 24 метров в секунду.
«День пройдет без осадков, видимость хорошая. Высота волн 1,3−1,5 метров. Температура воздуха +13−15 градусов. Температура воды в море +8−9 градусов», — сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
Уточняется, что за последние сутки паромами было совершено 11 рейсов.
В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.