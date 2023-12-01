11:09 (мск), источник: Комсомольская правда
«Аврора» озвучила расписание рейсов из Хабаровска в Амурзет на декабрь
Первый полет состоялся 26 ноября.
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Впервые за 30 лет авиакомпания «Аврора» возобновила рейсы из Хабаровска в Амурзет и обратно. Выполняются они на вертолете МИ-8, а их стоимость начинается от 500 рублей. Первый рейс состоялся 26 ноября. Представители компании рассказали, как будут летать воздушные судна в декабре.
— Полеты по новому направлению будут выполняться совместно с партнером-оператором авиакомпанией «Тайга» на воздушном судне МИ-8, вместимостью до 20 пассажиров. Стоимость авиабилета составляет от 500 рублей в одну сторону, время в пути — два часа. Начиная с декабря, регулярность рейсов составит пять раз в неделю: понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье, — рассказали в администрации Октябрьского района ЕАО.
Из Амурзета в Хабаровск вертолеты будут летать в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 13:40, а в пятницу — в 12:40. Обратно время вылета такое: в 11 часов по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям и в 10:01 — по пятницам. Регистрация начинается за два часа до вылета и заканчивается за 30 минут до того, как вертолет взмоет в небо.