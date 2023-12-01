10:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узгидромете рассказали о погоде на первые дни зимы
По прогнозу синоптиков, в первые дни декабря температура воздуха прогреется до +18 градусов.
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По данным Узгидромета, в пятницу и выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы по республике местами будет наблюдаться туман.
Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до +10…+15, в субботу и воскресенье — до +15…+18 градусов. Преобладающая температура ночью составит +2…+7 градусов. Ветер восточный 7−12 м/с.
В столице сегодня и в выходные дни ожидается переменная облачность, без осадков.