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10:30 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узгидромете рассказали о погоде на первые дни зимы

По прогнозу синоптиков, в первые дни декабря температура воздуха прогреется до +18 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +6° 3 м/с 74% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Uznews

По данным Узгидромета, в пятницу и выходные дни по всей территории Узбекистана ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные и утренние часы по республике местами будет наблюдаться туман.

Сегодня во второй половине дня воздух прогреется до +10…+15, в субботу и воскресенье — до +15…+18 градусов. Преобладающая температура ночью составит +2…+7 градусов. Ветер восточный 7−12 м/с.

В столице сегодня и в выходные дни ожидается переменная облачность, без осадков. 1—2 декабря в ночные и утренние часы будет наблюдаться туман. Ветер восточный 3−8 м/с. .Температура ночью составит +5…+7, сегодня днем — +13…+15, 2—3 декабря — +15…+17 градусов.

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