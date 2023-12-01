Главное
Спецоперация на Украине
14:06 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Зато кран не капает и унитаз не течет: Где в Кишиневе будут отключения воды 1 декабря

Apа-Canal Chisinau сообщает об отключениях воды 1 декабря 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

С 09:00 до 20:00 отключение воды возможно для потребителей, проживающих по адресу ул. Варшовия, 2-й переулок Львов, 83−89, Прага, 59−82, 3-й переулок Львов, 11−14, 6-й переулок Львов, 11−13, София, Белград, 22−36,17−23, Брынкуш, 146−148, Куза-Водэ, 8/2, Бутукулуй.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ