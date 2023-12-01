14:06 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Зато кран не капает и унитаз не течет: Где в Кишиневе будут отключения воды 1 декабря
Apа-Canal Chisinau сообщает об отключениях воды 1 декабря 2023 года.
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С 09:00 до 20:00 отключение воды возможно для потребителей, проживающих по адресу ул. Варшовия, 2-й переулок Львов, 83−89, Прага, 59−82, 3-й переулок Львов, 11−14, 6-й переулок Львов, 11−13, София, Белград, 22−36,17−23, Брынкуш, 146−148, Куза-Водэ, 8/2, Бутукулуй.