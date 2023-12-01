10:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Краснодаре опровергли слухи об открытии аэропорта
Режим ограничения полетов продолжает действовать в аэропорту Краснодара.
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В Краснодаре опровергли слухи об открытии аэропорта. Слухи о том, что воздушная гавань совсем скоро возобновит полеты, назвали фейком.
«Решений по открытию аэропортов в течение 2023 года не принималось. Режим ограничений полетов для пассажирских рейсов продолжает действовать», — цитирует «Ъ-Кубань» группу компаний «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи.
Информацию о том, что воздушная гавань Краснодара откроется в ближайшее время, активно распространяли в социальных сетях.
Напомним, полеты аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы приостановили 24 февраля 2022 года. Зону для воздушных рейсов над югом страны небезопасной для пассажирских судов.