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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре опровергли слухи об открытии аэропорта

Режим ограничения полетов продолжает действовать в аэропорту Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре опровергли слухи об открытии аэропорта. Слухи о том, что воздушная гавань совсем скоро возобновит полеты, назвали фейком.

«Решений по открытию аэропортов в течение 2023 года не принималось. Режим ограничений полетов для пассажирских рейсов продолжает действовать», — цитирует «Ъ-Кубань» группу компаний «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи.

Информацию о том, что воздушная гавань Краснодара откроется в ближайшее время, активно распространяли в социальных сетях.

Напомним, полеты аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы приостановили 24 февраля 2022 года. Зону для воздушных рейсов над югом страны небезопасной для пассажирских судов.

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