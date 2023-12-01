11:02 (мск), источник: Наш Красноярский край
В Красноярске водитель добавил воды в емкость с анализами и лишился автомобиля
В краевой прокуратуре рассказали о приговоре водителю, который пытался подделать результаты пробы.
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Его остановили в мае этого года сотрудники ДПС в районе медицинского университета. Были признаки опьянения, но алкотестер ничего не показывал. При обследовании в краевом наркологическом диспансере водитель пытался сфальсифицировать пробу своего биологического материала.
— Испугался того что, ранее выпил кофе с коньяком, добавил в баночку с анализами чуть-чуть воды и потом был составлен акт, в котором указано, что я от освидетельствования отказался, — рассказал водитель.
Потом выяснилось, что в 2020 году его уже привлекали к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Ему назначили 160 часов обязательных работ и лишили прав на вождение.
В результате за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за аналогичное преступление (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) суд назначил 9 месяцев принудительных работ. Водитель будет трудиться в исправительном центре, а с его зарплаты в доход государства будет удерживаться 10%. Потом мужчине еще три года будет запрещено управлять транспортными средствами. Его же собственное авто «Инфинити ФХ37» стоимостью более 2 млн рублей конфисковано в пользу государства.