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10:59 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскому худучилищу назначили нового директора

Министр культуры края Аркадий Зинов представил нового директора Красноярского художественного училища.

Источник: Соцсети

У Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова новый директор.

Как сообщил министр культуры края Аркадий Зинов, на этот пост назначена Лилия Строй.

Новый руководитель окончила КГУ по специальности «Искусствоведение». Имеет учёную степень кандидата искусствоведения и звание доцента.

Свой путь в культуре Лилия Ринатовна начала в 2001 году в должности главного специалиста-искусствоведа в региональном отделении Российской академии художеств, затем работала в Красноярском научно-учебном центре, министерстве культуры, а с 2016 года до настоящего времени являлась первым проректором в Сибирском государственном институте искусств им. Д. А. Хворостовского.

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