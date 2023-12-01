10:39 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморском крае увеличились цены на дизельное топливо
Основной причиной роста цен эксперты называют увеличение стоимости дизельного топлива на бирже.
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По данным Росстата, средняя стоимость этого вида топлива на 27 ноября составляла 70 рублей за литр, что на 95 копеек выше, чем неделю назад. Однако следует отметить, что реальные цены на заправках Владивостока находятся в диапазоне от 65 до 85 рублей за литр, сообщает РБК Приморье.
За последнюю неделю, с 21 по 27 ноября, цены на дизельное топливо в рознице выросли в 58 регионах страны, особенно сильно подорожало на Дальнем Востоке. Наибольший скачок цен был зафиксирован в Магаданской области — на 4,79 рубля за литр, в Забайкалье — на 1,12 рубля, в Приамурье — на 98 копеек, в Приморье — на 95 копеек, на Камчатке — на 79 копеек. Средняя цена на дизельное топливо в стране на 27 ноября составила 64,26 рубля за литр (на 20 ноября — 64,08 рубля).
Основной причиной роста цен эксперты называют увеличение стоимости дизельного топлива на бирже.