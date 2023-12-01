11:20 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Какие трассы уже открыли в Сочи для лыжников с началом старта сезона
Открывает трассы для сноубордистов и лыжников курорт Красная Поляна.
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1 декабря в Сочи официально начался горнолыжный сезон 2023−2024 годов. Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что такой ранний старт открытия трасс происходит впервые. Первым открылся для горнолыжников и сноубордистов курорт Красная Поляна в Сочи, 8 декабря состоится открытие сезона на курорте «Роза Хутор».
— В высокогорье свыше 2000 тысяч метров уже сформировался устойчивый снежный покров, и это позволило оборудовать первые трассы на одном из наших горных курортов. Такой ранний старт фиксируем впервые, — написал мэр Сочи Копайгородский в Telegram (18+).
Глава олимпийской столицы отметил, что курорты Красная Поляна, «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» провели большую подготовку. Спортсменам и любителям в этом году будут доступны 174 километра подготовленных трасс различного уровня. Два курорта свяжет общая зона катания. Единый ски-пасс на всех трех курортах запустят в действие уже со второй половины декабря.
На курорте Красная Поляна 1 декабря открывают сразу четыре трассы:
Кроме этого, открыты 6 канатных дорог.
На «Розе Хутор» для горнолыжников и сноубордистов готовят трассы для катания на северном склоне хребта Аибга.