Главное
Спецоперация на Украине
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутской области выделят более 597 миллионов рублей на зарплаты медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство РФ выделит почти 30,5 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения до конца года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. В рамках этого финансирования Приангарье получит более 597 миллионов рублей.

— Это дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с предоставлением бесплатной медицинской помощи, а также поддерживать рост заработных плат медицинских работников, — говорят в правительстве региона.

Обеспечение достойной заработной платы для здравоохранения — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. В Иркутской области с 1 января 2024 года будут доступны меры поддержки для медработников, такие как улучшение жилищных условий, предоставление подъемных, и поддержка медиков, работающих в районах Крайнего Севера, — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Эти средства будут распределены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды в 86 регионах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 1 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Генетик Андрей Маханов: Мы заставляем говорить кости давно умерших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицинабюджет