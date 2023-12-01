10:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Иркутской области выделят более 597 миллионов рублей на зарплаты медиков
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
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Правительство РФ выделит почти 30,5 миллиардов рублей на поддержку региональных систем здравоохранения до конца года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. В рамках этого финансирования Приангарье получит более 597 миллионов рублей.
— Это дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с предоставлением бесплатной медицинской помощи, а также поддерживать рост заработных плат медицинских работников, — говорят в правительстве региона.
Обеспечение достойной заработной платы для здравоохранения — одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. В Иркутской области с 1 января 2024 года будут доступны меры поддержки для медработников, такие как улучшение жилищных условий, предоставление подъемных, и поддержка медиков, работающих в районах Крайнего Севера, — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Эти средства будут распределены из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные фонды в 86 регионах.