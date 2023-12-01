Путин: продолжительность жизни по итогам года составит около 74 лет

«Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — сказал он.
В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. Как сообщала Голикова, по итогам 2022 г. этот показатель находился на уровне 72,8 года.
В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. По его словам, этот показатель среди женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин, поскольку «у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено».
В октябре Мурашко отмечал, что в России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни за время пандемии. Согласно планам и целям, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, говорили ранее в Минздраве.