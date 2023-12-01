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12:53 (мск), источник: Ведомости

Путин: продолжительность жизни по итогам года составит около 74 лет

По итогам 2023 г. ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 74 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Источник: Freepik

«Слаженная, ответственная работа правительства, Министерства здравоохранения, региональных властей, каждого медицинского работника позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — сказал он.

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава рассказала о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. Как сообщала Голикова, по итогам 2022 г. этот показатель находился на уровне 72,8 года.

В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. По его словам, этот показатель среди женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин, поскольку «у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено».

В октябре Мурашко отмечал, что в России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни за время пандемии. Согласно планам и целям, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, говорили ранее в Минздраве.

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