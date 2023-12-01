10:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород
Участник «Дома-2» из Нижнего Новгорода устроил свадьбу на Мальдивах
С супругой они поженились второй раз.
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Участник «Дома-2» Федор Стрелков из Нижнего Новгорода устроил свадьбу на Мальдивах. Свою любовь он нашел как раз на проекте. О церемонии бракосочетания он рассказал в своих социальных сетях.
Его избранницу зовут Анна Кобелева. Познакомилась пара в 2019 году, когда Федор второй раз пришел на «Дом-2».
Оказалось, что пара узаконила свои отношения полтора года назад. За это время у них даже успел родиться сын. Поводом сыграть свадьбу еще раз стало то, что на первой церемонии у них была только официальная часть.