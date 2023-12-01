Главное
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Участник «Дома-2» из Нижнего Новгорода устроил свадьбу на Мальдивах

С супругой они поженились второй раз.

Участник «Дома-2» Федор Стрелков из Нижнего Новгорода устроил свадьбу на Мальдивах. Свою любовь он нашел как раз на проекте. О церемонии бракосочетания он рассказал в своих социальных сетях.

Его избранницу зовут Анна Кобелева. Познакомилась пара в 2019 году, когда Федор второй раз пришел на «Дом-2».

Оказалось, что пара узаконила свои отношения полтора года назад. За это время у них даже успел родиться сын. Поводом сыграть свадьбу еще раз стало то, что на первой церемонии у них была только официальная часть.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
шоу