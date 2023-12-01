10:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск
Андрей Травников открыл в Экспоцентре форум-выставку «Учебная Сибирь-2023»
Губернатор приветствовал участников, организаторов и гостей форума «Учсиб».
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«Рад всех видеть в учебной и учёной Сибири! — обратился к собравшимся Андрей Травников. — В период пандемии мы сделали паузу, но в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, не возродить “Учсиб” было невозможно. Мы видим высокий интерес к форуму — можно обратить внимание, насколько заполнены павильоны и залы Экспоцентра. Интерес понятный — за эти годы в Новосибирской области в системе образования достигнуты новые результаты, и многие прогрессивные наработки, методы образования, выстраивание систем профориентации, работы с талантами, развития наших ребят представлены на форуме.
Новосибирская область играет важную роль в сфере образования России. Напомню цель, которую мы перед собой поставили — быть в первой пятёрке лучших систем образования среди всех регионов нашей страны, плюс — важно, чтобы все об этом узнали. То есть, надо не просто обеспечить какие-то достижения, но и систематизировать их, описать, рассказать, и выставка-форум «Учсиб» для этого — очень хорошая площадка. Здесь видно огромное количество подходов, форматов, проектов, наработок, инструментов для того, чтобы ребята могли осознанно выбрать свой будущий жизненный путь и прямо на выставке попробовать себя в той или иной профессии. Что бросается в глаза — «Учсиб» — это площадка для общения учеников и учителей. У каждого есть свои идеи, достижения и результаты, и приятно смотреть, как взрослые и дети обмениваются тем, что они умеют и о чём они думают, мечтают. Направление профориентации в Новосибирской области развивается, у нас сегодня большое количество форматов и инструментов для раннего самоопределения и профориентации. Система выстраивается, в помощь нам — федеральные инициативы. В рамках реализации нацпроекта «Образование» Министерством просвещения России всем рекомендована единая модель выстраивания системы профориентации — нам остаётся только все наши региональные наработки собрать в единую пирамиду", — отметил Губернатор.
В рамках открытия выставки Губернатору продемонстрировали различные образовательные модули: «Территория талантов», «Город счастливого детства», «Искусство цифры», «Инженеры будущего», «Поверх барьеров», «Профминимум? Профмаксимум!».
Форум-выставка «Учебная Сибирь» — единственная за Уралом масштабная площадка, посвящённая современному образованию. Мероприятие продлится в Экспоцентре до 2 декабря.
Организаторами форума была разработана новая концепция выставки, основной темой которой является ранняя профориентация и эффективные формы взаимодействия организаций всех уровней образования, объединённых отраслевой специализацией. Новый формат состоит в организации тематических площадок — профориентационных кластеров, созданных в сотрудничестве со школами, колледжами, вузами и представителями компаний-работодателей.
На площадках форума-выставки созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями, продвижения новейших товаров и услуг в сфере образования. В форуме принимают участие более 140 образовательных организаций и компаний из 11 регионов России и Белоруссии, включая Москву, Санкт-Петербург и Минск.
Основной задачей в развитии сферы образования Новосибирской области является формирование инновационных проектов, учитывающих масштабное привлечение финансовых средств, обеспечивающее доступность образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Новосибирской области, обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии.