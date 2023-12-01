10:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Зима, как она есть: стало известно, какая погода будет в Нижнем Новгороде в выходные
Снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде в первый день зимы.
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Устойчивые отрицательные температуры без оттепелей и снегопады сохранятся в столице Приволжья и в первые дни зимы. В городе начинают открываться катки, а снежного покрова становится достаточно, чтобы лепить вместе с детьми снеговиков. При этом немалая работа выпадет на коммунальные службы, которым предстоит разбираться с последствиями снегопадов. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря.
По данным сервиса Яндекс. Погода, первый день зимы, 1 декабря, в течение всего дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит от- 5 до- 4 градусов, вечером и ночью до −6. Ветер переменчивый до 3 метров в секунду.
2 декабря в течение всего дня около — 6… −5 и осадки в виде снега, ночью до −8 градусов. Ветер переменчивый до 2,5 метров в секунду.
Наиболее холодным будет воскресный день. Утром ожидается −9… — 8 градусов, днем и вечером — 8 … −7, а к ночи потеплеет до −5. Ветер преимущественно восточный до 5,4 метров в секунду.
Осадки сохранятся и на следующей рабочей неделе. При этом, по предварительному прогнозу, вероятно резкое похолодание до −20 градусов и ниже.
Ранее синоптик сообщил, что эта зима в Нижнем Новгороде будет теплой.