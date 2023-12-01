11:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Концерт SHAMAN, «Агата Кристи» и открытие лыжного сезона: куда сходить в Иркутске в декабре 2023
Концерт певца SHAMAN состоится в Иркутске 5 декабря 2023 года.
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Не спи, замерзнешь! — любят шутить зимой иркутяне. Но спать-то и некогда. Культурная афиша декабря насыщена событиями, не до тихих посиделок дома у телевизора. Сегодня расскажем куда сходить в Иркутске в декабре 2023 года.
Куда сходить в Иркутске в декабре 2023: афиша
Откровенный разговор
В первый день зимы в музыкальном театре — встреча с артистом. Людмила Борисова, обладательница редкого певческого голоса — колоратурного сопрано, расскажет личную историю о том, с чего начинался творческий путь, кто помогал и вдохновлял, как шел поиск себя и какие преграды пришлось преодолеть, прежде чем получить признание. Встреча пройдет в камерной обстановке малой сцены театра. Обещают, что помимо творческого вдохновения и ярких впечатлений присутствующие смогут получить открытку с автографом.
Начало 1 декабря в 18.30. Стоимость билетов — от 700 до 1200 рублей.
«Байкальская токката»
Куда сходить в Иркутске в декабре 2023 года? Концертные выступления в городах России — такой специальный приз получил самый выдающийся участник международного конкурса «Байкальская токката». Молодые исполнители органной музыки из разных городов нашей страны и зарубежья в четвертый раз соберутся в Иркутске, чтобы определить лучших из лучших. На гала-вечере победители исполнят яркие произведения конкурсной программы, в том числе пьесы-победители номинации «Современные композиторы для органа». Концерт состоится 3 декабря в Органном зале.
Цена билетов — 500 рублей. Действует Пушкинская карта.
Театральный сериал
Три разные серии, объединенные общим сценическим решением, но так не похожие друг на друга. Так в Театре Пилигримов характеризуют спектакль «Маленькие трагедии». В произведение Пушкина трудно добавить что-то свое, но если очень захотеть… Авторское видение плюс живая музыка — и впечатление обеспечено.
Спектакль покажут 6 декабря в ДК имени Горького. Стоимость билетов — от 400 рублей.
Хиты, которым 35!
Кажется, что эти песни мы услышали вчера, но не тут-то было. Группе «Агата Кристи» — 35. Отмечать эту дату в Иркутске коллектив намерен 7 декабря концертом в клубе «Дикая лошадь». Организаторы сообщают, что программа охватит такие абсолютные хиты, как «Ковер-вертолет», «Как на войне», «Сказочная тайга».
За возможность потанцевать и посадить голос, подпевая музыкантам, нужно отдать от 2000 рублей.
Завтра диплом — сегодня сцена
В декабре Иркутское театральное училище приглашает познакомиться с творчеством без пяти минут дипломированных актеров. Показы проходят в учебном театре, где всего 70 мест. Авторское видение классики Достоевского «Сны Р. Р. Р.» можно будет увидеть 2 декабря.
Еще на одну постановку — «Рома, правда и подкасты» — зрителей ждут 7 декабря. Это премьерный спектакль IV курса специальности «актер драматического театра и кино». В основе пьесы современного драматурга Игоря Витренко — подростковая драма со всеми возрастными сложностями — от отношений с родителями до первой любови. Скажете, старо как мир? Придите и убедитесь, что вам расскажут это по-новому.
Цена билетов — 250 рублей.
Разбавь культуру спортом
Открыть горнолыжный сезон в Байкальске планируют 9 декабря. Помимо, собственно, катания на лыжах, гостей ожидает насыщенная развлекательная программа: будут ведущие, диджеи, детские аниматоры, творческие коллективы, а ближе к вечеру — массовый спуск с фонариками. Стоимость такого приключения зависит от вашего размаха, но сама концертная программа — бесплатная. Начало в 10.00.
Особенный дизайн
Выставка инклюзивной моды «Гуси-гуленьки» открыта до 10 декабря в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея. Свои работы в русской народной стилистике дизайнер Оксана Пономарева создает в союзе с общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. На тканях для всех 17 костюмов рисунки особенного ребенка — 14-летней Виктории Ван. Оксана Пономарева сама воспитывает «солнечную» дочь Полину.
— Создаю одежду для детей с синдромом Дауна и их родителей, а также для взрослых ребят с ментальными нарушениями развития. Мое вдохновение — люди с особыми потребностями, — говорит дизайнер.
Купить билет на выставку можно по Пушкинской карте.
История на Сенатской площади
Дата 14 декабря (по старому стилю) 1825 года известна со школьной скамьи. Подзабыли? Музыкальный театр напомнит. В афише 13 и 14 декабря — «Декабристы». Мюзикл построен как воспоминание князя Сергея Трубецкого, находящегося в сибирской ссылке и пытающегося осмыслить события прошлого спустя годы. Спектакль не только получил признание публики, но и был номинирован на главную театральную премию страны «Золотая маска».
Стоимость билетов: от 400 рублей на балконе и от 700 в партере.
Первый «старший сын»
Творческая встреча, посвященная народному артисту РФ Вадиму Лобанову, пройдет 22 декабря в Культурном центре Александра Вампилова. Больше полувека назад на сцене драмтеатра в Иркутске он первым исполнил роль Бусыгина в мировой премьере «Старшего сына». В репетициях тогда принимал участие сам драматург. Воспоминаниями о Вадиме Лобанове поделится директор центра Галина Солуянова.
Легенды оживают
В течение декабря в Галерее Виктора Бронштейна можно погрузиться в особый мир на выставке «Ты будешь завтра». Это персональная экспозиция скульптора Павла Михайлова. Автомобили и самолеты здесь превращаются в мифических коней, а рыбы в роботы-батискафы, оживают герои древних бурятских легенд. Материал для творчества — традиционная бронза и ультрасовременный пластик. В своем искусстве автору удалось органично соединить традиционные бурятские мотивы, европейский подход к скульптуре и современную популярную культуру. Выставку дополняет бесплатный аудиогид.
Цена билетов для взрослых — 300 рублей.
Тот самый SHAMAN
Во Дворце спорта «Труд» 5 декабря поет Shaman — российский исполнитель, композитор и автор песен. В его активе более 30 синглов, самые популярные из которых — «Встанем» и «Я русский». Правда, есть одно но: если не позаботились о билетах заранее, то увы и ах — они уже раскуплены.
Стоимость билетов, согласно данным онлайн-касс, начиналась от 2000 рублей.
Это самые яркие события и мероприятия, куда сходить в Иркутске в декабре 2023 года рекомендовано каждому жителю и гостю города.