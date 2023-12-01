11:12 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде под видом индейки пытались продать 330 кило курицы
В Волгоградской области обнаружили крупную партию опасного фарша.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Крупную партию фарша сомнительного качества обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Производитель пытался продать 330 кило фарша из курицы под видом индейки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это удалось вычислить благодаря мониторингу системы «Меркурий».
— На площадке юрлица оформлен производственный сертификат на фарш из мяса индейки общим весом 330 кг, выработанную из нелогичного сырья, а именно в качестве сырья использовалось мясо курицы, — уточнили в ведомстве.
Нарушителя предупредили об ответственности за игнорирование закона и требований технического регламента о безопасности продукции. Таким образом Россельхознадзор не допустил продажу некачественного фарша в магазины региона.