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Спецоперация на Украине
11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде под видом индейки пытались продать 330 кило курицы

В Волгоградской области обнаружили крупную партию опасного фарша.

Источник: Комсомольская правда

Крупную партию фарша сомнительного качества обнаружили сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Производитель пытался продать 330 кило фарша из курицы под видом индейки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, это удалось вычислить благодаря мониторингу системы «Меркурий».

— На площадке юрлица оформлен производственный сертификат на фарш из мяса индейки общим весом 330 кг, выработанную из нелогичного сырья, а именно в качестве сырья использовалось мясо курицы, — уточнили в ведомстве.

Нарушителя предупредили об ответственности за игнорирование закона и требований технического регламента о безопасности продукции. Таким образом Россельхознадзор не допустил продажу некачественного фарша в магазины региона.

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