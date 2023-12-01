11:35 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Мультфильм хабаровской студии о рюкзачках покажут на Ближнем Востоке
В проекте заинтересованы дистрибьюторы из шести государств.
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Мультфильмы студии «Мечталёт» из Хабаровска покажут жителям стран Ближнего Востока. В проекте заинтересованы дистрибьюторы из шести государств, передаёт пресс-служба краевого правительства.
Свои анимационные работы студия представила на выставке медиаконтента ближневосточных и североафриканских стран Dubai International Content Market 2023, в которой участвовали шесть российских компаний. В числе мультфильмов, которые «Мечталёт» показал гостям, был сериал о приключениях рюкзачков «Спина к спине» — он уже вышел в эфиры российских телеканалов, а на выставке в Дубае пришёлся по вкусу и зарубежным партнёрам.
«Заинтересованность нашим проектом выразили дистрибьюторы с Саудовской Аравии, Омана, Турции, Туниса, Индии, Малайзии и Узбекистана. Также было подтверждено стратегическое сотрудничество с крупнейшим игроком территории компанией MBC», — рассказали в студии.
В 2024 году зрители из перечисленных стран смогут увидеть мультфильм на детском телеканале MBC3 и одноимённом стриминговом сервисе. Его переводут на арабский, французский и английский языки. Кроме того, «Мечталёт» планирует сотрудничать с каналом и предоставить ему лицензию на использование образов главных персонажей «Спины к спине» — рюкзачков Моли, Боти и Рюка.