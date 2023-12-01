Белорусы оформили более 100 тысяч «синих карт» автострахования

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Белорусские автовладельцы оформили более 100 тысяч договоров «Синяя карта», сообщили Sputnik в Белорусском бюро по транспортному страхованию.
Новая система обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией в начале сентября. Она появилась в качестве альтернативы «Зеленой карте».
Она отметила, что в данный момент временно при заключении договора «Синей карты» автовладельцам выдают бланки «Зеленой карты». На формуляры синего цвета планируется перейти, когда страховые организации используют все накопившиеся бланки зеленого цвета.
«Зеленая карта» и «Синяя карта»
Генассамблея Совета страховых бюро системы «Зеленая карта» летом нынешнего года приостановила членство России и Беларуси на неопределенный срок по санкционным мотивам.
Решение, которое, по сути, запретило белорусам и россиянам страховать транспорт в системе Green Card, вступило в силу 30 июня 2023 года. Теперь, чтобы поехать в Европу, нужно оформлять договоры пограничного страхования в пунктах пропуска той страны, куда вы направляетесь.
По ранее оформленным полисам «Зеленая карта» белорусы на личном авто сейчас могут поехать только в три страны — Россию, Азербайджан и Турцию. Соглашение будет действовать до 28 июня 2024 года.
Накануне парламентарии Беларуси и России договорились о запуске единых страховых полисов автогражданской ответственности. Система позволит гражданам обеих стран свободно перемещаться на своем транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов.
Внедрить ее планируется с 1 октября 2024 года.