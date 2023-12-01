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11:05 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Белорусы оформили более 100 тысяч «синих карт» автострахования

С сентября белорусские автовладельцы, путешествующие в Россию, регистрируются в новой системе международного страхования, получившей название «Синяя карта».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Белорусские автовладельцы оформили более 100 тысяч договоров «Синяя карта», сообщили Sputnik в Белорусском бюро по транспортному страхованию.

Новая система обязательного страхования автогражданской ответственности «Синяя карта» начала действовать между Беларусью и Россией в начале сентября. Она появилась в качестве альтернативы «Зеленой карте».

«Только в сентябре было выдано более 41 тысячи договоров в Беларуси с территорией действия в Российской Федерации. Всего за данный период (с начала сентября по конец ноября — Sputnik) — 100 206 сертификатов», — рассказала начальник управления методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович, уточнив, что за ноябрь данные еще не полные.

Она отметила, что в данный момент временно при заключении договора «Синей карты» автовладельцам выдают бланки «Зеленой карты». На формуляры синего цвета планируется перейти, когда страховые организации используют все накопившиеся бланки зеленого цвета.

«Мы уже подготовили сертификаты синего цвета», — добавила специалист.

«Зеленая карта» и «Синяя карта»

Генассамблея Совета страховых бюро системы «Зеленая карта» летом нынешнего года приостановила членство России и Беларуси на неопределенный срок по санкционным мотивам.

Решение, которое, по сути, запретило белорусам и россиянам страховать транспорт в системе Green Card, вступило в силу 30 июня 2023 года. Теперь, чтобы поехать в Европу, нужно оформлять договоры пограничного страхования в пунктах пропуска той страны, куда вы направляетесь.

По ранее оформленным полисам «Зеленая карта» белорусы на личном авто сейчас могут поехать только в три страны — Россию, Азербайджан и Турцию. Соглашение будет действовать до 28 июня 2024 года.

Единое ОСАГО

Накануне парламентарии Беларуси и России договорились о запуске единых страховых полисов автогражданской ответственности. Система позволит гражданам обеих стран свободно перемещаться на своем транспорте по территории Союзного государства без оформления дополнительных полисов.

Внедрить ее планируется с 1 октября 2024 года.

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