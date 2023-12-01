11:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Полиция Кубани предупредила о новом способе мошенничества
Мошенники обманывают жителей Кубани новым способом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Полиция Кубани предупредила о новом способе мошенничества. Аферисты звонят жителям региона и представляются сотовыми операторами.
Мошенники сообщают о том, что на телефонный номер жертвы якобы подана заявка на смену оператора. Получив ответ от абонента, что тот не делал запрос, они предлагают сменить пароль в личном кабинете под предлогом обеспечения безопасности.
«Выманив SMS с кодом, преступники получат доступ к номеру жертвы и возможность входа в личные кабинеты банков, “Госуслуг” и других сервисов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Жителей региона просят быть бдительными и предупредить родных и близких о новом способе мошенничества.