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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Кубани предупредила о новом способе мошенничества

Мошенники обманывают жителей Кубани новым способом.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Кубани предупредила о новом способе мошенничества. Аферисты звонят жителям региона и представляются сотовыми операторами.

Мошенники сообщают о том, что на телефонный номер жертвы якобы подана заявка на смену оператора. Получив ответ от абонента, что тот не делал запрос, они предлагают сменить пароль в личном кабинете под предлогом обеспечения безопасности.

«Выманив SMS с кодом, преступники получат доступ к номеру жертвы и возможность входа в личные кабинеты банков, “Госуслуг” и других сервисов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Жителей региона просят быть бдительными и предупредить родных и близких о новом способе мошенничества.

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