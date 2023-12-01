Главное
Спецоперация на Украине
11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Мисс УИС — 2023» выбрали в Хабаровском крае

Вскоре старший инспектор Кристина Ермакова представит регион в федеральном отборочном этапе.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023» прдвели в Хабаровском крае. Победила сотрудница исправительной колонии № 12 Кристина Ермакова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.

Источник: УФСИН по Хабаровскому краю

В региональном этапе XIX Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023» за победу боролись пять сотрудниц уголовно-исполнительной системы Хабаровского края. Первый день соревнований участницы провели в тире, учебном классе и спортзале, пытаясь обойти соперниц в меткости при стрельбе из пистолета Макарова, знании нормативно-правовых актов, быстроте и выносливости при сдаче нормативов по физической подготовке.

Конкурсантки демонстрировали не только свою профессиональную и физическую подготовку, но и умение с достоинством держаться перед публикой и творчески себя презентовать. На творческом этапе конкурса участницы показывали свои таланты на гала-концерте. Жюри конкурса, в состав которого вошли председатель Совета ветеранов УИС, руководство УФСИН, начальники отделов и служб ведомства, оценивало видеоролики «Реклама профессии», конкурсные номера с рассказом о родном крае «Краса России» и ответы конкурсанток на вопросы викторины.

Диадемы победительницы и звания «Мисс УИС — 2023» удостоена старший инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны исправительной колонии № 12 Кристина Ермакова. Видео с выступлением победительницы будет направлено во ФСИН России для участия в федеральном отборочном этапе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
мода и красота