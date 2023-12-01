11:29 (мск), источник: AmurMedia.ru
«Мисс УИС — 2023» выбрали в Хабаровском крае
Вскоре старший инспектор Кристина Ермакова представит регион в федеральном отборочном этапе.
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Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023» прдвели в Хабаровском крае. Победила сотрудница исправительной колонии № 12 Кристина Ермакова, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Хабаровскому краю.
В региональном этапе XIX Всероссийского конкурса «Мисс УИС — 2023» за победу боролись пять сотрудниц уголовно-исполнительной системы Хабаровского края. Первый день соревнований участницы провели в тире, учебном классе и спортзале, пытаясь обойти соперниц в меткости при стрельбе из пистолета Макарова, знании нормативно-правовых актов, быстроте и выносливости при сдаче нормативов по физической подготовке.
Диадемы победительницы и звания «Мисс УИС — 2023» удостоена старший инспектор группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны исправительной колонии № 12 Кристина Ермакова. Видео с выступлением победительницы будет направлено во ФСИН России для участия в федеральном отборочном этапе.