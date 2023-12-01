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11:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе 25-летний мужчина привязал бывшую жену к дереву и уехал

На него завели уголовное дело из-за незаконного лишения человека свободы.

Как сообщают следователи Кузбасса, в Кемеровском округе 25-летний мужчина привязал бывшую жену к дереву и уехал. Правда, позже он всё-таки вернулся и отвязал потерпевшую.

В ноябре молодой человек во время прогулки с бывшей супругой по лесу привязал её автомобильными пусковыми проводами и скотчем к дереву и уехал. Всё потому, что женщина отказалась возобновлять с ним отношения. Правда, через несколько десятков минут обвиняемый вернулся на место, отвязал девушку от дерева и отвёз домой.

На фигуранта завели уголовное дело из-за незаконного лишения человека свободы. Со следствием он сотрудничает. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшей.

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