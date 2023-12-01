12:02 (мск), источник: Фонтанка
Зима пришла. Рассказываем, какой будет погода в Петербурге в первые дни декабря
В Петербурге в выходные будет холодно и снежно.
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С первым днем зимы в Петербург пришли морозы. Они ударят сильнее, чем предполагает климатическая норма начала сезона. Кроме того, жителям снова стоит ждать небольшой снегопад. Такой прогноз дает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус 1 декабря.
«Сегодня циклон, теряющий силы над Прибалтикой, сохранит в Северной столице облачную и снежную погоду. В первые выходные календарной зимы активные атмосферные вихри обойдут регион стороной. Погода ожидается спокойная, хоть и довольно облачная, но без сильных снегопадов. А вот морозы, по сравнению с нормой начала декабря, будут сильными», — говорит Михаил Леус.
Небольшой снег пройдет в пятницу, 1 декабря. Днем будет около −5 градусов. Ветер восточный, 2−7 м/с. В ночь на субботу похолодает до −9. Днем будет облачно, местами небольшой снег, а местами — прояснения. Столбики термометров покажут −5…-7 градусов. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1−6 м/с.
Ночью в воскресенье, 3 декабря, будет еще холоднее — температура опустится до −11. Днем тоже холодно — около −8 градусов, местами небольшой снег. Ветер останется прежним.
Атмосферное давление в выходные будет колебаться ниже нормы — от 750 до 759 мм рт. ст.
Но не стоит переживать из-за холодов. Уже в понедельник, 4 декабря, регион заденет очередной циклон. Облака уплотнятся, пройдет снег и немного потеплеет.