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12:05 (мск), источник: АГН «Москва»

Туроператоры сообщили о рекордном спросе на новогодние путевки в Москву

Спрос на путевки в Москву на предстоящие новогодние праздники окажется рекордным. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: Freepik

«Спрос на Москву у российских туристов на эти новогодние праздники побьет очередной рекорд, сообщают туроператоры. Продажи туров значительно выросли в сравнении с прошлым годом, места в востребованных гостиницах на новогодние праздники уже заканчиваются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, у туроператора «Интурист» Москва на Новый год и каникулы входит в топ-5 самых продаваемых направлений внутреннего туризма. «Спрос на туры в Москву у “Интуриста” в 2023 году в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. Ожидаем, что бронирования туров будут приходить до последних дней декабря, так как благодаря разнообразию перевозки Москва остается самым недорогим и доступным для россиян направлением внутреннего туризма», — приводят в АТОР комментарий пресс-службы компании.

В свою очередь у туроператора «Дельфин» спрос на новогодние каникулы в Москве на 25% превышает прошлогодние показатели. В «Тари-Тур» раскуплены групповые туры в столицу на 3—5 января 2024 года. По информации АТОР, в среднем туристы на новогодние праздники отдыхают в Москве три-четыре дня.

«Что касается иностранных туристов, то небольшое количество групп в Москву также приедет на новогодние праздники. Ожидаются туристы из Индии, Турции, ряда других стран Азии. Эти туристы также едут по классическому маршруту с посещением всех знаковых достопримечательностей Москвы», — добавили в ассоциации.

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