11:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Список льготников для бесплатной парковки расширили в Петербурге с 1 декабря
Бесплатное парковочное разрешение могут оформить герои СССР и России.
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В Петербурге с 1 декабря расширили список льготников, которые могут оформить трехлетнее бесплатное парковочное разрешение. Теперь такое право предоставляется героям СССР, России, Социалистического Труда, Труда РФ, а также полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Право на бесплатное парковочное разрешение распространяется на указанных лиц при условии, что они зарегистрированы в Северной столице. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
— Также сейчас закрепляется нормативно право собственника квартиры в жилом доме, находящегося в зоне платной парковки, или того, кто занимает такую квартиру на основании договора социального/служебного найма оформить два парковочных разрешения: на себя или в отношении двух человек, не являющихся собственниками, но зарегистрированных в квартире.
Помимо этого, право на бесплатную парковку хотят предоставить почетным гражданам Петербурга. Сейчас проект со всеми изменениями находится на согласовании.