11:44 (мск), источник: Om1.ru
Маленькие порции и грязная посуда: прокуратура проверила, как кормят омских школьников
Прокуроры и эксперты Народного фронта проверили омские школы в Центральном и Кировском округах города.
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В учебных заведениях выявили нарушения при организации питания школьников.
«На пищеблоках данных школ отмечены факты: занижения порций готовых блюд, ненадлежащего хранения продуктов, отсутствия маркировки разделочного инвентаря, продуктов, обработки и дезинфекции посуды. Выявлены случаи нарушения сроков выплаты компенсации за горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщили в прокуратуре.
Возбуждено два административных правонарушения. Прокуратура продолжит проверки.