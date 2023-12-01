Каждый четвертый владелец питомца нашел его на улице — опрос

Результаты опроса показали, что кошатники численно превосходят собачников — 57% против 26%. 14% имеют несколько домашних животных, а 6% предпочитают жить без питомцев. Менее 1% опрошенных имеют дома грызуна, птицу, рыбок, рептилий или других зверей.
62% хозяев кошек завели беспородных животных, а 85% собачников отметили, что выбрали щенков с родословной.
Большинство хозяев спасли животное, оказавшееся на улице (25%), выбрали его у заводчика (23%) или нашли по объявлению (18%).
13% приняли питомцев от знакомых, 10% получили их в подарок, а еще 10% (по пять соответственно) забрали животное из приюта или купили в зоомагазине и на птичьем рынке. Принять питомца в дом — полдела, ведь живое существо требует внимания, ласки и финансовых вложений.
Те же, кто не имеет домашних животных (6%), ответили, что их часто не бывает дома и за питомцем некому следить (34%), у них нет времени на заботу о живом существе (21%) или недостаточно денег для его содержания (11%), а некоторые не могут завести животное из-за аллергии или другого заболевания (10%) При этом каждый третий отметил, что животные создают лишние хлопоты (линяют, приносят грязь, портят мебель), а каждый десятый — что условия его проживания не подходят для животных.
Респонденты, которые не заводят животных, потому что не любят их, оказались в меньшинстве — их было всего 4%.
64% респондентов ежемесячное содержание питомца обходится в сумму менее пяти тысяч рублей. У трети опрошенных уходит от пяти до 10 тысяч рублей, а каждый двадцатый отдает от 10 до 15 тысяч. Всего 2% владельцев домашних животных тратят на них более 20 тысяч рублей, а 1% выходит за рамки этой суммы.
10% опрошенных признались, что питомец был их детской мечтой. 19% говорят, что решение завести домашнее животное было спонтанным, а 48% — осознанным. 11% ответили, что не горели желанием иметь питомца, но их уговорили близкие.
Исследование проводилось среди читателей проектов Новости Mail.ru и Питомцы Mail.ru 22 ноября. В опросе приняли участие 30 тысяч человек из 50 регионов России. 58% респондентов составили женщины, 42% — мужчины.