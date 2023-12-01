11:54 (мск), источник: Om1.ru
Впервые за 10 лет Иртыш в Омске не замёрз к декабрю
Синоптики рассказали, с чем это связано и когда река полностью покроется льдом.
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В этом году Иртыш стал замерзать позднее обычного. Всему виной аномально высокие температуры для ноября. В Обь-Иртышком УГМС порталу Om1.ru рассказали, что норма установления ледостава на Иртыше — 17 ноября. Однако последние годы это происходит на 1−3 дня позже названной даты. А бывают случаи, когда намного позднее. Например, в 2008 году замерзание Иртыша в черте Омска произошло 2 декабря, а в 2013 году — 6 декабря.
Таким образом, вперые за десять лет Иртыш не успел замёрзнуть к декабрю. Хотя река всё же начала понемногу покрываться льдом.
«Это зависит от температуры воздуха. Вот и в этом году пока на Иртыше ледостав. В выходные ожидается понижение температуры воздуха, а значит, и ситуация на Иртыше изменится», — добавили синоптики.
В региональном МЧС напоминают, что лёд ещё не окреп и выход на него опасен для жизни.