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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Впервые за 10 лет Иртыш в Омске не замёрз к декабрю

Синоптики рассказали, с чем это связано и когда река полностью покроется льдом.

Сейчас в Аннаполисе: +4° 0 м/с 81% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Om1.ru

В этом году Иртыш стал замерзать позднее обычного. Всему виной аномально высокие температуры для ноября. В Обь-Иртышком УГМС порталу Om1.ru рассказали, что норма установления ледостава на Иртыше — 17 ноября. Однако последние годы это происходит на 1−3 дня позже названной даты. А бывают случаи, когда намного позднее. Например, в 2008 году замерзание Иртыша в черте Омска произошло 2 декабря, а в 2013 году — 6 декабря.

Таким образом, вперые за десять лет Иртыш не успел замёрзнуть к декабрю. Хотя река всё же начала понемногу покрываться льдом.

«Это зависит от температуры воздуха. Вот и в этом году пока на Иртыше ледостав. В выходные ожидается понижение температуры воздуха, а значит, и ситуация на Иртыше изменится», — добавили синоптики.

В региональном МЧС напоминают, что лёд ещё не окреп и выход на него опасен для жизни.

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