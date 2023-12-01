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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Битва на мечах и летающие фигуристы: Татьяна Навка показала роскошное ледовое шоу в Екатеринбурге

Алина Загитова зажгла на премьере шоу «Спящая красавица» в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с аншлагом отгремела премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Главную роль в нем исполнила олимпийская чемпионка Алина Загитова, прекрасного принца сыграл Никита Кацалапов, а роль злой колдуньи Малефисенты досталась Виктории Синициной.

Зрители увидели шоу с роскошными костюмами, огненными трюками и необычным сюжетом.

— Мы собрали несколько образов из русских и зарубежных сказок, — рассказывала перед премьерой «КП-Екатеринбург» Татьяна Навка. — Наша история отличается от оригинальной версии Шарля Перро и по смыслу ближе к «Малефисенте» Роберта Стромберга.

В спектакле также участвовали Максим Ковтун, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие известные фигуристы. А роли героев в шоу «Спящая красавица» озвучивали главные звезды российского шоу бизнеса: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов.

Особенно тепло зрители приветствовали олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая участвует практически в каждом шоу Татьяны Навки.

— Костюмы в шоу невероятно красивые. Фигуристы — большие молодцы. На Алиночку Загитову приятнее всего посмотреть. Такая легкая, парящая, — поделилась впечатлениями одна из зрительниц с «КП-Екатеринбург». — Единственное, чего не хватило, так это масштабных декораций. Недавно были на шоу Ильи Авербуха «Кармен». Его спектакль мне показался более зрелищным.

Напомним, премьера шоу Ильи Авербуха прошла в Екатеринбурге в конце октября. Известный фигурист и режиссер назвал ледовое шоу самым масштабным за 20 лет своей карьеры. Роль страстной испанской цыганки в нем исполнила Евгения Медведева.

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