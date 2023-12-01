На Омскую область обрушится очередной снежный шторм

«3 и 4 декабря, прогнозируется неблагоприятный характер погоды. Очередной циклон 3 декабря принесет с собой сильные осадки, юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 17−22 м/с, а также гололедные явления. Температура ночью и днем 0…-5°, местами до −10°. К вечеру температура воздуха станет стремительно понижаться», — заявила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
По данным Обь-Иртышского, УГМС, к утру понедельника, 4 декабря 2023 года, в Омской области ожидается умеренный мороз.
«С сильным ростом давления и вторжением арктического воздуха порывистый ветер 17−22 м/с в ночные часы еще сохранится, но изменит направление на северо-восточное. Ночная температура воздуха резко понизится до −14…-19, местами −20… −25, днем −11…-16°», — сообщили омские синоптики.
Отметим, что на протяжении нескольких дней на улицах Омска ввиду нестабильной погоды наблюдается мощнейший, по мнению автора, гололед. Накануне в областном Минздраве озвучили информацию, заставляющую думать о росте обращений омичей в травмпункты на фоне гололеда.