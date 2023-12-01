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11:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Когда откроют дорогу Медеу — Шымбулак

Въезд по дороге Медеу — Шымбулак откроют в воскресные дни. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба акимата Алматы

Как уточняется, въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу — Шымбулак будет открыт с 1 декабря 2023 года по воскресеньям.

«В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет».

Пресс-служба акимата Алматы

В остальные дни пропускной режим действует по прежнему графику:

до 9:00 и после 18:00 въезд разрешен для водителей электромобилей и такси;в период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб.

«В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещен. Пеший проход доступен по студенческой тропе».

Пресс-служба акимата Алматы

Власти напомнили, что на склонах гор «Мохнатка» и «Горельник» проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября 2023 года по настоящий день работы по оборке (очистке) склона выполнены на 80%. Также проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы.

«Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.

О том, что на дороге Медеу — Шымбулак установили пропускной режим въезда, стало известно 7 ноября 2023 года.

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