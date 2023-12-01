11:55 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Когда откроют дорогу Медеу — Шымбулак
Въезд по дороге Медеу — Шымбулак откроют в воскресные дни. Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
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Как уточняется, въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу — Шымбулак будет открыт с 1 декабря 2023 года по воскресеньям.
«В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет».
В остальные дни пропускной режим действует по прежнему графику:
до 9:00 и после 18:00 въезд разрешен для водителей электромобилей и такси;в период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб.
«В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещен. Пеший проход доступен по студенческой тропе».
Власти напомнили, что на склонах гор «Мохнатка» и «Горельник» проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября 2023 года по настоящий день работы по оборке (очистке) склона выполнены на 80%. Также проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы.
«Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года», — уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
О том, что на дороге Медеу — Шымбулак установили пропускной режим въезда, стало известно 7 ноября 2023 года.