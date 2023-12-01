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12:02 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Глава Дома писателя Вадим Колегов погиб в пожаре в Свердловской области

Огонь охватил частный дом известного ведущего в деревне под Первоуральском.

В деревне Старые Решеты под Первоуральском в ночном пожаре в частном доме погиб 62-летний известный ведущий, возглавлявший Дом писателя, Вадим Колегов. Жители Свердловской области также знали его как генерального директора управляющей компании «Европа-Азия».

По данным регионального МЧС, огонь вспыхнул на улице Школьная, охватив площадь в150 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 14 спасателей и четыре единицы техники.

«В 00.54 (местного времени) огонь локализован, в 01.35 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08.50», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате пожара пострадала жена Колегова, она находится в больнице.

Причины возгорания выясняют пожарные-дознаватели.

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