11:58 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
«Если нет врачей — это плохо». Кочанова раскритиковала дефицит медиков в Беларуси
Кочанова раскритиковала дефицит врачей в Беларуси.
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Глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о проверке кадров в системе здравоохранения Беларуси, сообщил телеграм-канал парламента.
Так, говоря о медицине, Кочанова обратила внимание на то, что в Беларуси все делается для обеспечения нормальной материальной базы больниц, поликлиник и ФАПов в сельской местности. При этом она раскритиковала дефицит медиков.
— Какая бы база ни была, если нет врачей, это плохо, — подчеркнула чиновница.
Кочанова указала на важность укомплектовки учреждений здравоохранения врачебными кадрами. И уточнила, что сейчас в Беларуси функционирует рабочая группа, выезжающая во все регионы с инспекциями.
— Проверяется работа система здравоохранения в каждом регионе, — пояснила она.
При этом рабочая группа уполномочена во время инспекций давать замечания, определять направления, которые должны развиваться.